Сенаторы поддержали выход из ИКЕС

Совет Федерации одобрил закон о денонсации Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ИКЕС). Работа в конвенционном районе может быть организована с использованием других международных механизмов, отметили в парламенте.

Закон «О денонсации Конвенции о Международном совете по исследованию моря» рассматривался на заседании Совета Федерации 23 октября. Днем ранее документ поддержала Госдума, сообщает корреспондент Fishnews.

Международный совет по исследованию моря (ICES, ИКЕС) — международная научная организация, созданная в 1902 г. и призванная содействовать исследованиям в Атлантическом море и прилегающих морях. Вырабатывает рекомендации по использованию водных биоресурсов. В марте 2022 г. ИКЕС принял решение о приостановлении участия России в деятельности совета. Правительство РФ заявило, что это противоречит положениям конвенции, и внесло в июле 2024 г. законопроект о денонсации конвенции.

Проведение морских научных исследований в зоне действия конвенции, а также обмен научной информацией могут быть организованы с использованием других действующих международно-правовых механизмов, отметила, докладывая по закону в Совете Федерации, член Комитета по международным делам Анна Отке.

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