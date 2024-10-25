Норвежская скумбрия покоряет японский рынок

Япония в последние годы импортирует все больше атлантической скумбрии из Норвегии. Причиной тому японские СМИ называют более низкие потребительские качества скумбрии тихоокеанской, добываемой местными рыбаками.

В прошлом году в японских портах разгрузили 261 тыс. тонн тихоокеанской скумбрии. По объемам вылова это второй промысловый объект после сардины-иваси, и это гораздо больше, чем 26 тыс. тонн сайры, также добываемой осенью в пелагическую путину. В нынешнем году японские уловы скумбрии также остаются высокими.

Однако пойманная японскими рыбаками скумбрия весит порядка 200 грамм или меньше, а кроме того содержит настолько мало жира, что, по мнению японских СМИ, не слишком подходит для употребления в пищу человеком. Такую маленькую и нежирную рыбу предпочитают использовать для производства кормов, отмечают в японской прессе.

В то же время импорт атлантической скумбрии непосредственно из Норвегии в 2023 г. вырос на 13% — до 62 тыс. тонн. Вместе с поставками через Китай и Вьетнам ежегодно в Японию ввозится 130-140 тыс. тонн этой популярной в местных ресторанах рыбы.

Так, с 2021 г. торгово-сервисная компания Jalux, входящая в группу Japan Airlines, начала ввозить из Норвегии скумбрию весом более 500 грамм и содержанием жира в 30% под брендом Saba Nouveau, или просто «норвежская скумбрия». Эта рыба используется не только в качестве бортового питания для пассажиров первого класса Japan Airlines, но и продается в супермаркетах и ресторанах.

А с нынешней осени в Японии появилась атлантическая скумбрия, которую можно есть сырой и использовать для приготовления суши. Такая рыба подвергается ультрабыстрой заморозке с использованием алкоголя, поэтому потребители могут не опасаться анизакидоза — поражения желудочно-кишечного тракта в результате заражения паразитическими червями.

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