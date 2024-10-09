Российские морепродукты в Циндао будут продвигать с помощью дегустаций

Международная выставка рыбной индустрии в китайском Циндао откроется 30 октября. В рамках российского павильона будет работать дегустационная зона. Такой формат, как отмечают организаторы, поможет российскому бизнесу адаптировать продукцию под вкусы потребителей в КНР и других азиатских странах.

Российские рыбопромышленные компании готовятся к отраслевой выставке, которая пройдет в Циндао с 30 октября по 1 ноября. Экспозиция России в этом году займет рекордную площадь в 1500 кв. м, рассказали Fishnews в пресс-службе компании — организатора павильона Expo Solutions Group.

В дегустационной зоне Seafood Show Area китайские и российские шеф-повара будут готовить различные блюда и комментировать процесс приготовления, а все гости смогут попробовать результат на вкус. Сырьем для приготовления послужат крабы-стригуны от компаний «Сигма Марин Технолоджи», «Антей» и «Примкраб», а также минтаевая икра от предприятий — членов Ассоциации добытчиков минтая.

Китайский рынок переработанной рыбной продукции очень перспективный, но достаточно сложный как в части таможенных процедур, так и с точки зрения маркетинга, отметил генеральный директор ESG Иван Фетисов. Юридические и технические аспекты поставок рассматриваются в том числе на рыбопромышленной выставке в Санкт-Петербурге, а на выставке в Китае шеф-повара из КНР покажут аутентичные и современные рецепты блюд из российского сырья и расскажут аудитории об их вкусе и пользе.

Дегустационная зона в российском павильоне будет работать на протяжении всех трех дней выставки: 30 и 31 октября — с 10:00 до 17:00, а заключительный мастер-класс 1 ноября начнется в 13:40. Подробное расписание обещают дать на сайте China Fisheries & Seafood Expo. Приготовление блюд из крабов и икры минтая будет чередоваться.

Ориентация — не только на КНР

Китай — очень важное, но не единственное перспективное направление для российских экспортеров, заинтересованных в наращивании поставок переработанной продукции. Ментайко, тарако и другие традиционные блюда из икры минтая, на которых сфокусируются повара, уже очень популярны в Южной Корее, Японии и других азиатских странах, представленных на выставке в Циндао, рассказали организаторы российского павильона. Значительный потенциал для потребления и сбыта такой продукции отмечается и во Вьетнаме, Индонезии, Таиланде, также участвующих в China Fisheries & Seafood Expo.

Организация дегустационной зоны станет не единственным способом продвижения продукции участников из России. В одном выставочном зале с российским национальным павильоном расположатся участники из Южной Кореи, Индии, Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индонезия) и Латинской Америки (Эквадор, Чили, Перу). Это страны, многие из которых на уровне официальных делегаций и бизнеса участвовали в форуме и выставке в сентябре этого года в Санкт-Петербурге, и сегодня заинтересованы в развитии новых направлениях сотрудничества. Для встреч будет работать переговорная комната.

Объединенная российская экспозиция расположится в павильоне B7 на площадке Hongdao International Conference & Exhibition Center (HICEC) в Циндао, а дегустационная зона будет организована на стенде B7-1216.

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