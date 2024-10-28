Рыба пойдет за рубеж по максимальной ставке

В ноябре ставка вывозной таможенной пошлины на рыбу и морепродукты составит 7%. До этого такой показатель применялся только в прошлом году.

Минэкономразвития опубликовало информацию о ставке экспортной пошлины на товары, для которых этот показатель увязан с курсом доллара, на период с 1 по 30 ноября 2024 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что эти товары указаны в пункте 1 постановления правительства от 21 сентября 2023 г. № 1538. В список входит в том числе продукция из рыбы и морепродуктов .

Ставка в 7% — максимальная из тех, что возможны в отношении товаров, для которых предусмотрены гибкие экспортные пошлины. До этого такая величина была установлена только на октябрь и ноябрь 2023 г.

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