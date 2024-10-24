В ВАРПЭ оценили влияние пошлин на эффективность экспорта

При отсутствии экспортных пошлин российские предприятия могли бы продать на 200-210 млн долларов больше продукции по таким категориям, как филе минтая, сурими, рыбная мука, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Расчеты показывают, что в этом году российские предприятия за счет действия экспортных пошлин недоберут в поставках порядка 200-210 млн долларов по категориям филе минтая, сурими, рыбной муки, отметил на пресс-конференции 24 октября президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

«Неслучайно мы поддерживаем позицию Минфина, и есть консолидированная позиция рыбопромышленных ассоциаций, которая заключается в том, чтобы не продолжать эти пошлины в следующем году», — рассказал он.

Как сообщает корреспондент Fishnews, руководитель ВАРПЭ представил исследование ассоциации «Рынки и продукция: перспективы развития экспорта рыбы и морепродуктов к 2030 году».

В отраслевом объединении рассчитывают, что результаты анализа помогут в реализации национального проекта по развитию экспорта и поддержке отрасли.

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