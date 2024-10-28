В список градо- и поселкообразующих предприятий приготовили поправки

Минсельхоз представил проект изменений в перечень градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций, которые имеют право на плату по сбору за пользование водными биоресурсами по пониженной ставке.

Проект изменений в постановление правительства от 3 сентября 2004 г. № 452 опубликован на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, перечень градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций в Архангельской области предложено дополнить акционерным обществом «Атлас».

Из списка по Калининградской области планируется исключить СПК «Рыболовецкий колхоз Доброволец».

По Хабаровскому краю предполагается внесение в список ООО «Сонико-Чумикан», ООО Национальное предприятие «Уд-Учур». При этом будет исключено ООО «Босантур Два».

Также проект постановления предусматривает корректировку адресов организаций.

По закону, градо- и посекообразующие российские рыбохозяйственные организации, рыболовецкие артели (колхозы) могут платить сбор по ставке 15% от нормативных, но только до конца 2027 г.

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