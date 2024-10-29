Промысел иваси сохраняет набранный темп

Дальневосточный флот продолжает активную работу на пелагической путине. Уловы сардины-иваси на 27 октября вплотную подобрались к 430 тыс. тонн, при этом у отдельных судов максимальный суточный вылов доходил до 885 тонн.

По данным Тихоокеанского филиала ВНИРО, на промысле дальневосточной сардины и скумбрии по-прежнему задействовано 31 добывающее судно. На минувшей неделе на лову работали 30 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом, в среднем ежесуточно лов вели 16 судов. Как отмечается в еженедельном обзоре филиала, количество судосуток лова за семидневку увеличилось до 128.

В начале недели флот работал на акватории Южно-Курильской зоны в районе восточнее острова Итуруп на перепаде температур 8‒12°С. Во второй половине недели районы лова стали смещаться на восток и юго-восток, и в настоящее время промысел ведется на фронтальных зонах южно-курильского вихря на перепаде температур 12‒14°С.

Эффективность промысла сардины-иваси была на уровне показателей предыдущей недели. Хотя максимальный суточный вылов у отдельных судов доходил до 885 тонн, средний вылов на судо-сутки составил 321 тонну, вылов за неделю — 41 тыс. тонн. Как сообщает корреспондент Fishnews, суммарный вылов иваси на 27 октября составил 429,5 тыс. тонн (на 87,8 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2023 г.).

Вылов скумбрии за неделю составил 104 тонны, за весь период промысла — 2,9 тыс. тонн (на 6,9 тыс. тонн меньше, чем годом ранее).

В открытых водах промысел сайры ведут около 150 судов под флагами Японии, КНР, Тайваня, Вануату и Республики Корея. По информации филиала, вылов сайры на 19 октября всеми добывающими судами составил 132,3 тыс. тонн (в прошлом году — 90,7 тыс. тонн). Рыбаки КНР и Тайваня уже выбрали свою квоту на лов сайры в открытых водах и должны остановить промысел. Суда Японии, Республики Корея, Вануату и России продолжают лов.

В добыче сайры участвуют 2 российских судна, нарастающий вылов составляет 448 тонн.

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