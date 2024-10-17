Приморье наловило более 700 тыс. тонн

За январь-сентябрь промысловые компании Приморского края освоили в совокупности свыше 705,7 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Большая часть уловов приходится на минтай.

Предприятия Приморья ведут добычу в районах морского промысла Дальневосточного бассейна, прибрежье и пресноводных водоемах края.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства, основу вылова составляют минтай (511,2 тыс. тонн), сельдь (55,8 тыс. тонн), сардина-иваси (52,5 тыс. тонн), кальмар (29,3 тыс. тонн) и крабы (23,8 тыс. тонн).

Вклад Приморья в общероссийский вылов превышает 18%, отметили в теруправлении.

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