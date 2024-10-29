На создание новых цехов для морзверобоев Чукотки пойдет 84 млн рублей

Новые предприятия по глубокой переработке морского зверя строятся в Чукотском автономном округе. Власти региона рассчитывают, что это поможет повысить эффективность промысла.

Цеха по глубокой переработке морского зверя создаются в селах Лаврентия и Уэлен Чукотского района. При выходе на полную мощность в обоих цехах будет производиться более 50 тонн мясной продукции, 5 тонн жира и выделываться до 250 шкур, сообщили Fishnews в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа.

Каждый цех состоит из семи реконструированных двадцатифутовых контейнеров, разделенных на четыре технологических модуля: модуль камеры хранения и камеры созревания, производственный участок, бытовой модуль, технический модуль. Общая площадь каждого цеха — 118,2 кв. метра.

Сейчас оба цеха смонтированы, производится монтаж оборудования, подключение к коммуникациям, рассказали в департаменте. Все работы планируется завершить к 30 ноября 2024 г.

Реализация проекта осуществляется в рамках мероприятия «Материально-техническое оснащение морского зверобойного промысла» Плана социального развития центров экономического роста ЧАО. На эти цели Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики выделило 50 млн рублей. Общая стоимость проекта, с учетом средств регионального бюджета, составила 84 млн рублей.

Первый на Чукотке цех по переработке продукции морского зверобойного промысла был запущен в начале 2023 г. в селе Лорино Чукотского района. Затем власти округа решили масштабировать этот опыт. Губернатор ЧАО Владислав Кузнецов также выступил с предложением создания федеральной программы по поддержке оленеводов и морзверобоев.

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