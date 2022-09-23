Чукотка достраивает завод по переработке морского зверя

В ноябре в селе Лорино Чукотского автономного округа планируют завершить монтаж модульного завода по глубокой переработке продукции морского зверобойного промысла. Предприятие строится за счет бюджета ЧАО, выделено более 100 млн рублей.

Специалисты провели полный монтаж здания на подготовленных площадках. Сейчас идет внутренняя отделка помещений, в них устанавливают современное оборудование и подключают завод к электросети. Планируется, что все монтажные работы будут выполнены в начале ноября, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО.

Завод представляет собой два технологических модуля. Одно помещение предназначено для переработки продукции промысла. Модуль общей площадью 390 кв. м состоит из трех независимых изолированных технологических цехов. Первый цех — по разделке морских ластоногих (ларги, акибы, лахтака) — будет оснащен оборудованием для приготовления фарша и дальнейшей его глубокой заморозки. Второй цех — по переработке шкур морского зверя, третий — для вытопки жира морских ластоногих.

Другой модуль расположен на территории зверофермы и предназначен для утилизации отходов производства — из них будут готовить корм для песцов.

Строительство этого завода анонсировали ранее, причем основную часть производственных мощностей предполагалось ввести в строй в 2021 г.

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