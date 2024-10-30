Ученые ДВО РАН привлекли на службу человеку интересные свойства кальмара

Специалисты Дальневосточного отделения РАН разработали биологически активную добавку из командорского кальмара, которая имеет потенциал для снижения последствий черепно-мозговых травм.

Ученые из ДВО РАН разработали БАД под названием «синаптамид», обладающую противовоспалительными и защитными свойствами, которые предотвращают гибель клеток. Это вещество, полученное из жирной кислоты командорского кальмара (Berryteuthis magister), имеет потенциал как средство для снижения последствий черепно-мозговых травм и улучшения качества жизни, сообщили Fishnews в пресс-службе Российской академии наук.

Эксперименты на животных с травмами мозга показали, что синаптамид уменьшает воспаление и защищает клетки мозга от гибели. Ранее были получены обнадеживающие результаты его применения при различных повреждениях нервной системы, хотя влияние на центральную нервную систему изучается впервые.

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