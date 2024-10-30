Черную икру «без паспорта» перехватили силовики

В Хабаровском крае силовики остановили грузовик, перевозивший не менее 2,5 тонны осетровой икры без сопроводительных документов. По предварительным данным, деликатесный груз предполагалось незаконно продать в центральной части России.

Сотрудники УФСБ России остановили фуру, когда она двигалась из Комсомольска-на-Амуре в сторону Хабаровска. На месте был задержан водитель, еще двух его предполагаемых соучастников задержали в Комсомольске-на-Амуре. Один из фигурантов — житель Хабаровского края, двое других — из Калининградской области, сообщили Fishnews в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, эти граждане незаконно приобрели икру и намеревались продать ее в центральных регионах России. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте особо ценных водных биоресурсов, решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

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