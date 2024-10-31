Нижегородские участки для рыбаков переводят в новую систему координат

Работу по переописанию границ рыболовных участков продолжают в Нижегородской области. В новую систему координат планируется занести места работы рыбаков на Чебоксарском водохранилище и реке Ока.

Границы рыболовных участков в Нижегородской области переописывают в геодезической системе координат (ГСК-2011). Ранее профильная комиссия рассмотрела этот вопрос по Горьковскому водохранилищу, теперь — по РЛУ на Чебоксарском водохранилище и Оке.

Новая система даст возможность рыбопромысловикам в онлайн-режиме видеть точные границы своих участков, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Нижегородской области.

«Прошло уже второе заседание комиссии, посвященное переводу границ рыболовных участков в новую систему координат. В обсуждении приняли участие представители рыбопромысловых организаций. Они же присутствовали во время проведения работ по определению границ. Важно, чтобы рыбопромысловики, которые осуществляют рыболовство на определенной территории, хорошо знали свой участок и не выходили за его пределы, тем самым нарушая требования законодательства», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Роман Воробьев.

В новую систему пересчитаны географические координаты шести рыболовных участков Чебоксарского водохранилища. Также проведена инженерно-геодезическая работа по установлению в ГСК-2011 границ 10 участков, границы которых установлены по судовому ходу.

Работающие на участках рыбопромышленники поддержали мнение членов комиссии о необходимости определить границы участков в системе координат ГСК-2011.

При этом решено доработать вопрос по площади четырех участков, исключив из нее острова.

Министерству поручили направить в Московско-Окское теруправление Росрыболовства документы для внесения изменений в соответствующее постановление областного правительства.

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