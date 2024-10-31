Заявкам на участие в программе инвестквот дали зеленый свет

Межведомственная комиссия рассмотрела документы, поступившие в рамках очередной заявочной кампании первого этапа инвестиционных квот. Инвесторы подали заявки на строительство судов под право на промысел трески и пикши.

Напомним, что 12-заявочная кампания первого этапа инвестиционных квот проводилась с марта по июнь 2024 г. Бизнесу было предложено вложиться в создание новых мощностей под квоты как на Дальнем Востоке, так и на Северном бассейне, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно протоколу, размещенному на сайте torgi.gov.ru, поступили заявка от компаний «Мурманфишпродактс» и две — от Мурманского тралового флота. Все три инвестпроекта — по строительству на отечественных верфях судов типа «Л». По утвержденной классификации это траулер-свежьевик длиной более 30 метров под квоты трески и пикши.

Комиссия сочла, что все заявления и приложенные документы соответствуют установленным требованиям. Проводить аукцион на понижение при этом не потребовалось.

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