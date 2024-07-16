Инвестквоты второго этапа подождут нового приема заявок

Заявки от желающих участвовать во втором этапе программы инвестиционных квот вылова принимались с марта по июнь 2024 г. Однако обращений не поступило.

Информация об этом размещена на сайте ведомства, проводившего сбор заявок, — Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

По результатам заявительной кампании предполагалось распределить доли инвестквот второго этапа (так называемые квоты добычи в инвестиционных целях — 2022). Это доли квот минтая и сельди в Карагинской подзоне под обязательство построить среднетоннажный траулер-процессор на отечественной верфи; доли квот добычи разнорыбицы в промысловых районах Камчатки под строительство среднетоннажного и малотоннажного судов, завода рыбопереработки; доли разнорыбицы для работы на Южных Курилах с обязательством построить средне- и малотоннажное суда, завод рыбопереработки.

Первая заявительная кампания по инвестквотам второго этапа проводилась в прошлом году. По итогам этой процедуры за заявителями уже закреплены доли квот, осваивать их компании смогут после ввода объектов инвестиций в эксплуатацию.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews