Научно-промысловый совет подведет итоги лососевой путины в ноябре

Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета планируется провести в конце ноября. Осенью ДВНПС традиционно подводит итоги лососевого промысла и рассматривает подготовку к минтаевой путине.

Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета предполагается провести во Владивостоке. Одни из главных вопросов — результаты лососевой путины, отметили руководители рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews Online. В этом году вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил около 234 тыс. тонн. До конца ноября еще открыт промысел кеты в Сахалинской области.

Также ДВНПС осенью рассматривает подготовку к охотоморской минтаевой экспедиции. Напомним, что сезон «А» путины, когда осваиваются основные объемы минтая в северной части Охотского моря, стартует с началом года.

Еще одна важная тема научно-промыслового совета — рассмотрение возможных изменений бассейновых правил рыболовства.

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