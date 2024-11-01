Уссурийская таможня завела дело о контрабанде живого гребешка

В Приморском крае таможенники задержали на границе 3 тонны живого гребешка. Возбуждено уголовное дело о контрабанде особо ценных водных биоресурсов.

Коммерческая партия гребешка следовала в Китай через пункт пропуска «Полтавка». Предприниматель из Владивостока подал декларацию на экспорт живого гребешка, выращенного в искусственных условиях, однако таможенники установили, что ветеринарные сертификаты недействительны, сообщили Fishnews в пресс-службе ФТС России.

Документы, подтверждающие законность происхождения моллюсков, директор компании также не предоставил, отметили в пресс-службе. Уссурийская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных водных биоресурсов).

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