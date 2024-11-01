Новый тренажер поможет отточить навыки судовождения студентам АГТУ

В Астраханском государственном техническом университете появился новый навигационный тренажерный комплекс. Он поможет научить студентов морских специальностей управлять разными судами, работать с навигационным оборудованием и использовать судовую связь.

Навигационный тренажер Navigator Pro 6000 предназначен для обучения студентов специальности «Судовождение», которую планируют открыть в ближайшие несколько лет. Однако заниматься на новом оборудовании будут не только судоводители, но и судомеханики, электромеханики, логисты, судостроители и рыбаки.

«Тренажер позволяет моделировать 15 различных типов судов (танкеры, сухогрузы, буксиры, паромы, рыболовные и круизные суда морского и речного исполнения) с разными движителями и рулевыми устройствами», — рассказали Fishnews в пресс-центре АГТУ.

Сейчас на тренажере можно пройти водоемы Астрахани, Оля, Калининграда, Санкт-Петербурга, Камчатки, Владивостока и Сингапура, а также пролив Босфор, Панамский канал, Черное море и другие. Студентов научат управлять судном в разных погодных условиях: при сильных волнах и течении, ветре и тумане, в дождливую или снежную погоду.

Новое оборудование может работать в режиме совместимости с уже имеющимся в АГТУ тренажерным комплексом машинного отделения ERS 5000 TechSim. Это позволит одновременно отрабатывать задачи судовождения и эксплуатации судовых двигательной и электроэнергетической установок.

Планируется, что первые занятия для студентов на навигационном тренажере начнутся уже в весеннем семестре этого учебного года.

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