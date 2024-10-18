Отраслевые вузы и наука получат допфинансирование

Кабмин выделил почти 600 млн рублей на поддержку рыбохозяйственной науки и учебных заведений. На недостаток материально-технического и финансового обеспечения отраслевого образования ранее обращал внимание президента Владимира Путина глава ВАРПЭ Герман Зверев.

Распоряжение о предоставлении допфинансирования в размере 592,3 млн рублей на поддержку отраслевой науки и образовательных учреждений рыбохозяйственного комплекса подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Большая часть выделенных средств — свыше 461,8 млн рублей — пойдет на капитальный ремонт помещений подведомственных Росрыболовству учебных заведений и закупку учебного оборудования, включая судоводительские тренажеры, установки замкнутого водоснабжения для выращивания рыбы, компьютерную технику. Субсидии получат профильные вузы в Астрахани, Владивостоке, Калининграде, Керчи и Петропавловске-Камчатском.

Кроме того, 130,5 млн рублей будут направлены Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, это позволит увеличить продолжительность экспедиционных исследований в Дальневосточном, Северном, Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском бассейнах.

Допфинансирование выделяется в рамках двух госпрограмм: «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и «Развитие образования».

За развитие отраслевого образования и материально-технического обеспечения рыбацких вузов последовательно выступает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

В апреле на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей с участием Владимира Путина, глава ВАРПЭ и профильной комиссии РСПП Герман Зверев предложил разработать правительственную программу развития рыбохозяйственного образования. Причем сделать упор на подготовку зарубежных студентов из стран, которые через 10–15 лет будут определять правила в мировом рыболовстве, и обучение 15–16 тыс. специалистов, которые в горизонте до 2030 г. понадобятся для работы на новых рыболовных судах и береговых заводах.

В беседе с президентом Герман Зверев также отметил, что сегодня подготовку кадров для отрасли осуществляют пять технических университетов, подведомственных Росрыболовству. Опыт, традиции, квалификации есть, но материально-техническое, финансовое обеспечение для выполнения такой, без преувеличения, государственной задачи не вполне достаточное, добавил он.

Инициатива руководителя ВАРПЭ была поддержана главой государства. Впоследствии Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о комплексном развитии образовательных организаций, которые готовят кадры для предприятий рыболовства и аквакультуры.

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