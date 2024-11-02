Для установления водоохранных зон вышли новые правила

Правительство обновило правила установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. Документ вступит в силу с 1 марта 2025 г.

В следующем году начнут действовать новые правила установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, утвержденные постановлением правительства от 31 октября 2024 г. № 1459 , сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что водоохранные зоны — это территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ. На них устанавливается особый режим хозяйственной и другой деятельности. Цель — не допустить загрязнения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранить среду обитания животных и растений.

Прибрежные защитные полосы устанавливаются в границах водоохранных зон. В водоохранных зонах ограничивается движение транспорта, запрещен сброс сточных вод, размещение скотомогильников и т.д. (полный список приводится в статье 65 Водного кодекса РФ). Действуют особые требования к строительству.

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