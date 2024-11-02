Браконьерство и кража: в Магаданской области подвели итоги полицейской «Путины»

Операция «Путина», направленная на борьбу с браконьерством, проводилась в Магаданской области с 1 июля по 1 октября. За это время полицейские выявили 40 нарушений в сфере добычи и оборота водных биоресурсов.

В том числе выявлено 16 преступлений. В основном это статья 256 УК РФ - незаконная добыча водных биоресурсов. Одно нарушение квалифицируется по статье 171.1 УК (оборот продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ). Одно уголовное дело возбуждено по статье 158 УК (кража).

Сотрудники управления угрозыска регионального УМВД задержали двух работников склада в Магадане, сообщили Fishnews в пресс-службе управления. Они подозреваются в краже крупной партии лососевой икры. По данным правоохранителей, молодые люди в течение двух недель на погрузчике вывозили из хранилища емкости с деликатесом, маскируя их другими товарами. Затем похищенное переносили в автомобиль одного из злоумышленников и увозили с территории предприятия, чтобы потом перепродать. Всего украдено более 60 куботейнеров с икрой общим весом порядка 800 кг. Сумма ущерба превысила 6,2 млн рублей.

Всего за период операции из незаконного оборота изъято более тонны лососевой икры и более 1,5 тыс. экземпляров красной рыбы.

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