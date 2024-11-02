Госдума рассчитывает вернуться к законопроекту о постоянных рейдах в ноябре

Депутаты наметили второе чтение проекта закона, направленного на улучшение рыбоохраны, но 19 ноября. Предлагается закрепить возможность осуществления госконтроля в режиме постоянного рейда.

Напомним, что законопроект «О внесении изменения в статью 43.2 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» подготовила Ивановская областная дума . Документ предусматривает возможность осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в режиме постоянного рейда. По мнению разработчиков, это должно повысить эффективность работы рыбинспекторов, сообщает корреспондент Fishnews.

В первом чтении Госдума приняла законопроект 2 октября . Второе чтение, согласно календарю рассмотрения вопросов Государственной думой, запланировано на 19 ноября. Перед этим, 18 ноября, решение по движению инициативы должен принять совет Госдумы.

Что такое постоянный рейд, раскрывается в статье 97.1 закона о госконтроле. Предусматривается, что это режим государственного контроля (надзора), который заключается в возможности постоянного нахождения инспекторов в пунктах контроля и (или) перемещения инспекторов по определенной территории (акватории) в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений.

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