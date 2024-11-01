Законопроект о рассрочке для пользователей участков пока стоит в графике Госдумы на ноябрь

Госдума утвердила календарь рассмотрения вопросов на ноябрь. Проект закона о рассрочке внесения платы за перезаключение договора на рыболовный участок включен в график на 19 ноября, однако это не первая дата, на которую предполагается рассмотрение документа.

Согласно календарю, Совет Госдумы рассмотрит законопроект о рассрочке платы за рыболовные участки 18 ноября, рассмотрение документа на пленарном заседании Госдумы стоит в графике на следующий день.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для перезаключения без торгов договора на рыболовные участки пользователи должны будут внести плату. Порядок ее расчета и взимания вызвал большой резонанс в отрасли. Группа депутатов и сенаторов в июле внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о дробном внесении платы: четырьмя частями в течение трех лет.

Федеральный закон о возможности перезаключения договора на РЛУ вступил в силу с 1 сентября , но законопроект о рассрочке платы до сих пор не рассмотрен.

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