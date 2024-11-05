Специалисты ТИНРО проанализировали любительские уловы

Ученые Тихоокеанского филиала ВНИРО собрали данные об орудиях и способах добычи водных биоресурсов при любительской рыбалке в Амурском заливе, юго-западной и центральной частях залива Петра Великого.

Работы проводили специалисты лаборатории биоресурсов дальневосточных и арктических морей ТИНРО.

Основные объекты в уловах рыбаков-любителей Хасанского района — красноперки-угаи дальневосточные, камбалы, скумбрии. Встречались также бычки, зубастые и малоротые корюшки, кефали, тихоокеанская сельдь, анчоусы, кета.

В изученной зоне побережья Хасанского района Приморья располагаются поселки Береговое, Перевозное, Безверхово, Славянка, Рязановка, Витязь, Андреевка, Посьет и Краскино. Рядом с ними и ведется основной любительский лов. Ученые ТИНРО работали в бухтах Перевозная, Новгородская, Экспедиции, Андреевка, Витязь, Баклан, Бойсмана, Северная и Наездник.

Рыболовы применяли спиннинги разных модификаций. Среди отмеченных приемов — обычный удебный лов, троллинг и лов на «джиг».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, в уловах с берега преобладали красноперки и скумбрии — 45,3% и 23,7% пойманных особей. При этом среди красноперок в основном попадалась мелкочешуйная красноперка (угай). С берега также ловились корюшки, бычки, анчоусы, камбалы. В уловах редко попадались тихоокеанская сельдь, кета, собака-рыба, кефали.

При рыбалке с использованием плавсредств состав уловов был иной, чем при лове с берега. Например, при донном способе лова с лодок (на «джиг») в добыче рыбаков преобладали камбалы: их доля составила 34,1%. Кроме камбал, в уловах отмечены красноперки, скумбрия, бычки, кефали, в том числе лобан и пиленгас, корюшки, анчоус, тихоокеанская сельдь, терпуг, морские окуни, лакедра.

Анкетирование рыбаков-любителей в Спортивной гавани Владивостока дало сведения о составе осенних уловов и в пресноводных водоемах Приморья: в реке Раздольная и ее притоках в октябре рыбакам везло с сазанами и красноперками.

В сентябре специалисты ТИНРО также участвовали в экспертной оценке размерно-возрастного состава рыбы, принятой к итоговому зачету в краевых соревнованиях по рыболовному спорту «Открытое море — Русский тунец». Рыбачили в открытых водах центральной части залива Петра Великого над глубинами 20-100 метров.

За два дня состязаний с применением технологии троллинга всего добыто 321 кг лакедры и тунца.

Вес самого крупного пойманного восточного тунца достигал более 6 кг, желтохвостой лакедры — 9 кг.

Читайте также: Спасатели Приморья вызволили рыболовов из беды

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews