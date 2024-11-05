Воронежские ученые нашли эффективный способ получения рыбьего коллагена

Специалисты Воронежского государственного университета разработали новую технологию извлечения из кожи пресноводных рыб коллагена — ценного вещества для косметики, медицины и пищевой промышленности.

Работы ведутся на медико-биологическом факультете ВГУ, научной группой руководит профессор кафедры биофизики и биотехнологии Сергей Антипов.

Специалисты зарегистрировали патент — «Способ получения раствора гидрата коллагенов пресноводных гидробионтов».

Научная группа занимается разработкой биоматериалов на основе коллагена для ранозаживления, замещения или восстановления тканей в хирургии, а также получения функциональных пептидов на основе рыбного коллагена для продуктов специального и специализированного питания.

Технологический процесс включает несколько этапов, каждый из которых направлен на достижение высокой чистоты вещества и минимизацию повреждений молекул белка. Метод экспериментально протестирован в лабораторных исследованиях.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе университета, новый способ получения коллагена обеспечивает три ключевых преимущества по сравнению с предыдущими. Это скорость (время производства сокращается с семи суток до нескольких часов), качество (сохраняется исходная фибриллярная структура коллагена), эффективность (увеличивается выход полезных молекул коллагена).

Таким образом, исследование уже привело к значительной оптимизации технологии получения коллагена, отметили в ВГУ.

Сейчас воронежские ученые разрабатывают материалы на основе коллагена с применением самых современных исследовательских подходов, в том числе с привлечением установок класса «мегасайнс».

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