Воронежские ученые нашли эффективный способ получения рыбьего коллагена
Специалисты Воронежского государственного университета разработали новую технологию извлечения из кожи пресноводных рыб коллагена — ценного вещества для косметики, медицины и пищевой промышленности.
Работы ведутся на медико-биологическом факультете ВГУ, научной группой руководит профессор кафедры биофизики и биотехнологии Сергей Антипов.
Специалисты зарегистрировали патент — «Способ получения раствора гидрата коллагенов пресноводных гидробионтов».
Научная группа занимается разработкой биоматериалов на основе коллагена для ранозаживления, замещения или восстановления тканей в хирургии, а также получения функциональных пептидов на основе рыбного коллагена для продуктов специального и специализированного питания.
Технологический процесс включает несколько этапов, каждый из которых направлен на достижение высокой чистоты вещества и минимизацию повреждений молекул белка. Метод экспериментально протестирован в лабораторных исследованиях.
Как рассказали Fishnews в пресс-службе университета, новый способ получения коллагена обеспечивает три ключевых преимущества по сравнению с предыдущими. Это скорость (время производства сокращается с семи суток до нескольких часов), качество (сохраняется исходная фибриллярная структура коллагена), эффективность (увеличивается выход полезных молекул коллагена).
Таким образом, исследование уже привело к значительной оптимизации технологии получения коллагена, отметили в ВГУ.
Сейчас воронежские ученые разрабатывают материалы на основе коллагена с применением самых современных исследовательских подходов, в том числе с привлечением установок класса «мегасайнс».
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