Росрыболовству предусмотрели средства на командировки и работу теруправлений

Правительство распорядилось выделить Росрыболовству более 225 млн рублей на различные цели для обеспечения работы ведомства. В том числе предусмотрено финансирование закупки ГСМ для теруправлений.

Направление в текущем году бюджетных ассигнований Росрыболовству предусмотрено распоряжением правительства от 1 ноября 2024 г. № 3102.

Как сообщает корреспондент Fishnews, 25,1 млн рублей правительство распорядилось направить на командировочные расходы центрального аппарата ведомства, в том числе на командировки за рубеж.

Выделение более 189,5 млн рублей предусматривается на приобретение теруправлениями Росрыболовства горюче-смазочных материалов. Еще более 10,7 млн рублей — на затраты территориальных органов по списанию и утилизации транспорта.

Федеральное агентство по рыболовству должно проконтролировать целевое и эффективное использование средств с представлением доклада в правительство.

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