Перечень облагаемых пошлиной товаров в торговле с Вьетнамом обновили

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила новый перечень товаров, с которых взимается ввозная пошлина в торговле стран ЕАЭС с Вьетнамом. Актуализация коснулась и «рыбной» части списка.

Напомним, что в 2016 г. Евразийский экономический союз и его члены заключили с Вьетнамом соглашение о свободной торговле по более чем 90% товарных позиций. Остальные товары попали в перечень с указанием размеров ввозной пошлины. Причем по некоторым видам было предусмотрено постепенное снижение размера сбора, чтобы к 2025 г. (или ранее) он стал нулевым.

Новый перечень опубликован на правовом портале ЕАЭС, сообщает корреспондент Fishnews. Из «рыбной» части списка удален ряд товаров, в том числе тех, пошлина на которые была постепенно обнулена согласно прежней версии. Кроме того, в документ добавили некоторые виды рыбной продукции, не упомянутые в прежнем варианте.

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