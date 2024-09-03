Вьетнам расширил список российских поставщиков рыбы и морепродуктов

Сейчас право отгрузок рыбы и морепродуктов во Вьетнам имеет 151 российский экспортер — такие данные приводит Россельхознадзор. В список добавились новые объекты, с которых разрешены поставки.

Российские предприятия продолжают расширять возможности по поставкам продукции во Вьетнам. Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития страны одобрил для экспорта еще 12 предприятий и судов, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

«В настоящее время 151 российский экспортер имеет право отгрузок рыбы и морепродуктов во Вьетнам», — добавили в ведомстве.

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