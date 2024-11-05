Аквафермеры Северной Осетии наращивают объемы производства

В Республике Северная Осетия — Алания производство товарной рыбы за девять месяцев этого года составило 110,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Чаще всего в регионе разводят форель и осетра.

В физическом объеме с января по сентябрь произведено 5,3 тыс. тонн товарной рыбы, реализовано 3,9 тыс. тонн (108,7% к аналогичному периоду прошлого года), сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минсельхоза со ссылкой Северо-Кавказстат.

Сельхозпредприятия, обеспечившие 62,2% общего объема производства товарной рыбы, вырастили 3,3 тыс. тонн. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходится 37,8%, в натуральном выражении — 2 тыс. тонн.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Северной Осетии Игоря Кадзаева, площадь прудов, имеющих рыбохозяйственное значение, составляет 1867 га. Из них 1277 га используются под прудовую аквакультуру, а 248 га — индустриальную.

Замминистра отметил, что в республике развиваются прудовая аквакультура с разведением растительноядных и других видов рыб (карпа, толстолобика, белого амура), а также индустриальная холодноводная аквакультура — выращивание осетровых и лососевых.

Игорь Кадзаев напомнил, что в Северной Осетии — Алании работают 63 аквакультурных предприятия. 48 из них выращивают форель, 9 — осетра и 6 — карпа.

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