Иваси обеспечивает стабильные показатели

Дальневосточные рыбаки довели объемы вылова сардины-иваси на пелагической путине до 464 тыс. тонн. Впереди — еще почти два месяца активного промысла.

На минувшей неделе в пелагической путине участвовало 25 добывающих судов. Три из них оснащены кошельковыми неводами, остальные — пелагическими тралами. Ежесуточно добычу сардины-иваси и скумбрии вело от 12 до 16 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом. Количество судо-суток лова за период с 28 октября по 4 ноября составило 116, отмечается в еженедельном обзоре Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Промысел осуществлялся на акватории Южно-Курильской зоны юго-восточнее островов Итуруп и Шикотан на фронте Ойясио на перепаде температур 10–14°С. Эффективность промысла иваси сохранялась на уровне предыдущих недель. Максимальный суточный вылов у отдельных судов доходил до 780 тонн, средний вылов на судо-сутки составил 302 тонны, за неделю освоено 35 035 тонн.

Как сообщает корреспондент Fishnews, суммарная добыча сардины к 4 ноября достигла 464,6 тыс. тонн — на 76,6 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2023 г. Вылов скумбрии за неделю составил 241 тонну, с начала года — 3,1 тыс. тонн.

На промысле сайры в открытых водах работают два российских судна, их нарастающий вылов составил 800 тонн.

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