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Из-под действия вывозных таможенных пошлин, увязанных с курсом доллара, выведено, в частности, филе минтая

Иваси и филе минтая ушли из-под пошлин

Правительство исключило некоторые категории рыбной продукции из-под действия экспортных пошлин. Соответствующее постановление вступит в силу с 10 ноября.

Из-под действия вывозных таможенных пошлин, увязанных с курсом доллара, выведены товары, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 0303 53 300 0 и 0304 75 000 0, то есть мороженая сардина и филе минтая. Также под исключение попали товары по коду 1605 59 000 0 — прочие готовые или консервированные моллюски, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в сентябре 2023 г. правительство определило список товаров, ставки экспортных пошлин на которые устанавливаются ежемесячно на основании мониторинга курса доллара. В этот перечень попала и продукция из рыбы и морепродуктов.

В отраслевом сообществе заявили о влиянии, которую пошлины оказывают на конкурентоспособность российской продукции. В апреле на мероприятии РСПП руководитель ВАРПЭ Герман Зверев обратился к президенту Владимиру Путину с предложением об отмене пошлин на некоторые категории рыбопродукции — наиболее чувствительные с точки зрения ценовой конкуренции и значимые для компаний-инвесторов. Владимир Путин дал правительству поручение о проработке. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников участвовала в подготовке материалов для обоснования решений об отмене.

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