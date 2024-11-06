В отравлении реки Оренбуржья обвиняют ЖКХ

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Елшанка. По данным региональной прокуратуры, рыбному хозяйству причинен ущерб более чем на 14 млн рублей.

Нарушение выявили в Соль-Илецком городском округе. В ходе проверки областная природоохранная межрайонная прокуратура установила, что местное предприятие ЖКХ допустило сброс недостаточно очищенных сточных вод в реку.

Кроме того, из-за разгерметизации илопровода погибло свыше 16 тыс. особей водных биоресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных).

Ранее спецпрокуратура направила в суд иск с требованием обязать предприятие обеспечить надлежащую очистку сбрасываемых сточных вод. Заявление находится на рассмотрении.

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