Рыбаки смогут выловить больше иваси на Южных Курилах

Отраслевой совет по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве увеличил рекомендованные объемы добычи сардины-иваси на 2024 г. Ее лимит в Южно-Курильской зоне повышен на 400 тыс. тонн.

Протокол заседания совета опубликовало Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно этому документу, обоснование изменений подготовил Тихоокеанский филиал ВНИРО.

Таким образом, рекомендованный объем добычи сардины-иваси в Южно-Курильской зоне в 2024 г. теперь составляет 864,9 тыс. тонн.

Читайте также: Иваси обеспечивает стабильные показатели

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews