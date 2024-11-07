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«Географические» изменения внесли в техрегламенты ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки»

В техрегламентах по «пищевке» учли нюансы с переименованиями

Вступают в силу поправки в два «пищевых» техрегламента ЕАЭС. Они позволят в случае изменения реквизитов изготовителя продукции из-за переименований выпускать на рынок продукцию с прежней маркировкой.

Принятые ранее Советом Евразийской экономической комиссии изменения вступят в силу 10 ноября, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

Одни поправки внесены в статью 39 техрегламента «О безопасности пищевой продукции». В течение трех лет с даты переименования города, области, улицы и т.д., указанных в качестве реквизитов адреса места нахождения изготовителя пищевой продукции (уполномоченного изготовителем лица, импортера), допускается выпуск в обращение пищевой продукции с указанием в маркировке предыдущих наименований его места нахождения. Условие — неизменность фактического географического места нахождения и фактического места производства.

При этом в статье 4 техрегламента «Пищевая продукция в части ее маркировки» предусмотрены возможные способы доведения до потребителя достоверных и актуальных сведений о месте нахождения изготовителя пищевой продукции (уполномоченного изготовителем лица, импортера).

Ожидается, что эти изменения помогут снять излишнюю финансовую нагрузку, связанную с необходимостью замены маркировки пищевой продукции.

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