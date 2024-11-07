В воды Африки направилось второе научное судно

К Большой африканской экспедиции присоединилась группа специалистов на борту СТМ «Атлантида». Научное судно 5 ноября вышло из Калининграда, направляясь к району исследований в экономзоне Гвинеи.

Компанию научному судну «Атлантниро», которое с августа участвует в Большой африканской экспедиции, составит СТМ «Атлантида». Судно 5 ноября покинуло порт Калининграда и отправилось к побережью Западной Африки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО, по плану судно проследует в район Гвинеи для выполнения научно-исследовательских работ по оценке биомассы демерсальных водных биоресурсов с акустическим сопровождением и изучением среды их обитания. В конце ноября НИС зайдет в порт Конакри, чтобы согласовать рабочую программу и принять на борт гвинейских специалистов.

В рамках первого этапа экспедиции планируется, что «Атлантида» выполнит ресурсные исследования в зонах Гвинеи, Сенегала, Гвинеи-Бисау и Сьерра-Леоне. Кроме того, научная группа судна проведет тралово-акустические съемки по оценке биомассы мелких пелагических рыб в районах Мавритании, Сенегала и Гвинеи-Бисау.

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