Минтаевую путину в Беринговом море Хабаровский край оценивает как неоднозначную

К 5 ноября в Беринговом море предприятия Хабаровского края добыли 49 тыс. тонн минтая, тогда как за тот же период прошлого года — 77 тыс. тонн.

Минтаевая путина в Беринговом море фактически завершилась — она прошла очень неоднозначно для рыбаков Хабаровского края, сообщили Fishnews в региональном комитете рыбного хозяйства.

Все крупные предприятия края своевременно выставили на промысел добывающий флот. Уже в конце мая суда «Востокрыбпром», «Софко» и «Тралфлота» возобновили промысел минтая в восточных районах Берингова моря. Позже, в июне-июле к ним присоединились суда остальных компаний: «Поллукс», «Водолей» и других. Промысловая обстановка складывалась благоприятно, уловы на судо-сутки составляли порядка 80-100 тонн. Поэтому к концу июля общий вылов превышал 33 тыс. тонн, или 40% от краевой квоты минтая в этом районе.

Однако в дальнейшем после нескольких мощных циклонов уловы минтая значительно сократились: до 15-20 тонн на судо-сутки и меньше. Флот Дальневосточного бассейна стал покидать беринговоморские районы и переходить в другие места и на другие объекты промысла: сардину-иваси, скумбрию, командорский кальмар. На 5 ноября вылов минтая хабаровскими рыбаками в Беринговом море составил 49 тыс. тонн, или 57 % от годовой квоты. В прошлом году рыбалка в этой акватории была более успешной, промысловики взяли 77 тыс. тонн.

Часть судов «Востокрыбпрома» продолжила промысел минтая и тихоокеанской сельди в Северо-Охотоморской подзоне Охотского моря. «Остаток квоты минтая — чуть более 6 тыс. тонн, и нет сомнений, что он будет успешно выловлен. Общее освоение минтая в Охотском море по итогам 2024 года составит более 130 тыс. тонн», — отметили в комитете.

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