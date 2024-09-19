Экспортеры минтая ожидают господдержки

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге рассказал о ключевых тенденциях российского минтаевого экспорта, обозначил актуальные проблемы и предложил пути их решения.

Поставки и доходы

Минтай остается одной из ключевых позиций российского рыбного экспорта — чуть менее 30% в денежном и около 50% в натуральном выражении. Такие данные привел Алексей Буглак на тематическом круглом столе, сообщает корреспондент Fishnews.

В прошлом году российские предприятия поставили за рубеж минтаевой продукции на 1,36 млрд долларов. При этом качественно улучшилась структура экспорта, отметил глава АДМ: 530 млн долларов, или около 40% экспортной выручки приходится на продукцию глубокой переработки — филе, фарш, сурими.

«Но если посмотреть динамику за 10 лет, то экспорт в объеме прибавил 14%, в деньгах — 16%. Если сопоставить доход и объем сырья, направленного на выпуск экспортированной продукции, то мы увидим, что экспортная выручка с тонны сырца почти не растет. Мы наращиваем объемы вылова и экспорта в натуральном выражении, в том числе продукции глубокой переработки, но в денежном — прирост скромный», — обратил внимание президент ассоциации.

По его словам, такое положение дел во многом связано с тем, что в последние годы ключевые рынки минтая лихорадит. И в этой ситуации особое значение приобретает поиск сбалансированного сочетания объемов вылова и производства для оптимизации экспортной выручки. В том числе чтобы достичь целевых показателей по наращиванию экспорта продукции АПК, которые в рамках нацпроекта перед рыбаками ставит государство, заметил докладчик.

Китай меняет предпочтения

Китай всегда был ключевым рынком для российского мороженого минтая — КНР импортировала его в основном для переработки и последующего реэкспорта филе двойной заморозки, напомнил Алексей Буглак.

Но спрос на мороженый минтай на китайском рынке для этих целей постепенно снижается. «В 2022-2023 годах спрос восстановился после значительного падения, связанного с пандемией, но все равно был на 7% ниже к среднему допандемийному уровню. В текущем году мы видим снижение еще на 4%», — рассказал руководитель отраслевого объединения.

За 10 лет экспорт китайского филе минтая сократился с 340 тыс. до 190 тыс. тонн. Причинами глава АДМ видит рост производства филе в России и снижение экспортных цен на этот продукт на фоне роста издержек переработки, удорожания ручного труда.

Все это оказывает давление на стоимость российского мороженого минтая. В текущем году цена на него в Китае формировала новый 20-летний минимум, заметил президент ассоциации.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) прогнозирует дальнейшее снижение цен на минтай на мировом рынке. Главная причина — рост объема предложения как со стороны России, так и со стороны Соединенных Штатов.

Очевидно, что для стабилизации рынка важно найти сбалансированный уровень общего допустимого улова, подчеркнул Алексей Буглак. Он считает очень логичным и важным позицию Росрыболовства, которую руководитель ведомства Илья Шестаков озвучивал на совещании в июне: нужно еще раз посмотреть на прогнозные величины ОДУ на 2025 г. с учетом рыночных, производственных и биологических факторов.

По мнению главы АДМ, в первую очередь нужно посмотреть на ОДУ в Беринговом море, где весь текущий сезон наблюдается крайне слабая промысловая ситуация.

Докладчик указал и на позитивные тренды китайского рынка: в КНР растет внутреннее потребление минтая — как мороженого, так и филе и сурими.

«Поставки российской продукции глубокой переработки из минтая в Китай за последние два года ощутимо выросли. В прошлом году из России было поставлено 26 тыс. тонн, за семь месяцев этого года — уже 32 тыс. тонн. При этом приятно, что российская продукция вытесняет продукцию конкурентов, но не очень приятно, что наращивание поставок сопровождается снижением цен, в том числе для получения конкурентного преимущества», — отметил президент ассоциации.

Европа поставила барьер

Ключевым рынком филе минтая все же остается Евросоюз: ЕС стабильно импортирует 250-260 тыс. тонн этой продукции, констатировал Алексей Буглак. По его словам, 2022-2023 гг. были успешными для экспортеров РФ — доля российской продукции впервые за последние несколько лет превысила поставки из Соединенных Штатов, причем она продавалась по относительно высоким ценам.

«С начала текущего года российская продукция и продукция третьих стран, произведенная из российского сырья, была изъята из беспошлинной квоты на ввоз в Европу и стала облагаться пошлиной в 13,7%, — напомнил глава АДМ. — Конечно, санкционные риски включаются в цену и повышают неопределенность с поставками. Спрос на филе в 2024 году упал на 21%. При этом поставки из России сократились на 10%, а поставки из США выросли в 1,9 раза».

Как рассказал докладчик, наиболее ярко санкционная неопределенность отразилась на ценах. В июне текущего года по сравнению с июнем 2023 г. стоимость российского филе при поставках на европейский рынок упала на 40%.

«Снова видим формирование ценового гэпа с американской продукцией, который нам удалось сократить в 2013 году и полностью убрать в 2021 году. По нашей оценке, этот гэп доходит до 30% при прямом сравнении и до 22% с поправкой на пошлину», — сообщил Алексей Буглак.

Он обратил внимание и на рост ставок фрахта на маршруте Азия — Европа: в первом полугодии они выросли в 3-4 раза к прошлому году — до 230-250 долларов за тонну. Эти расходы напрямую ложатся на российских экспортеров, указал президент ассоциации.

«Дополнительное давление оказывают экспортные пошлины. В этих условиях важной и нужной мерой поддержки экспорта продукции глубокой переработки может стать выведение отдельных позиций, в том числе филе минтая, из-под действия пошлины. Надеемся, что это решение будет принято правительством и вступит в силу в самое ближайшее время», — подчеркнул глава отраслевого объединения.

Икру будут продвигать в КНР

В заключение Алексей Буглак остановился на перспективных направлениях экспорта, в частности, икры минтая. Он отметил, что в середине 2000-х поставки этого продукта за рубеж обеспечивали более 40% от всего минтаевого экспорта. Теперь же цена упала почти вчетверо, экспортная выручка обеспечивается за счет увеличения объемов.

Причина — стагнация потребления икры минтая на ее главном рынке, в Японии.

«Сегодня у экспортеров стоит выбор: смириться с тем, что цена на икру минтая продолжит падать и, вероятно, в ближайшие годы упадет до уровня субпродуктов, или попробовать что-то сделать? Летом этого года предприятия — участники АДМ приняли решение возобновить проект по продвижению икры минтая на рынке Китая, — напомнил президент ассоциации. — Цель — сформировать значимый по объему и устойчивый спрос».

При этом Алексей Буглак сразу обозначил, что задача очень непростая и результат не гарантирован. Он призвал Росрыболовство и Российский экспортный центр поддержать инициативу АДМ и оказать содействие.

Напомним, что Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября. Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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