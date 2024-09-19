Новости
Ситуация с поставками минтая за рубеж стала одной из тем круглого стола по вопросам рыбного экспорта. Фото предоставлено пресс-службой АДМ

Экспортеры минтая ожидают господдержки

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге рассказал о ключевых тенденциях российского минтаевого экспорта, обозначил актуальные проблемы и предложил пути их решения.

Поставки и доходы

Минтай остается одной из ключевых позиций российского рыбного экспорта — чуть менее 30% в денежном и около 50% в натуральном выражении. Такие данные привел Алексей Буглак на тематическом круглом столе, сообщает корреспондент Fishnews.

В прошлом году российские предприятия поставили за рубеж минтаевой продукции на 1,36 млрд долларов. При этом качественно улучшилась структура экспорта, отметил глава АДМ: 530 млн долларов, или около 40% экспортной выручки приходится на продукцию глубокой переработки — филе, фарш, сурими.

«Но если посмотреть динамику за 10 лет, то экспорт в объеме прибавил 14%, в деньгах — 16%. Если сопоставить доход и объем сырья, направленного на выпуск экспортированной продукции, то мы увидим, что экспортная выручка с тонны сырца почти не растет. Мы наращиваем объемы вылова и экспорта в натуральном выражении, в том числе продукции глубокой переработки, но в денежном — прирост скромный», — обратил внимание президент ассоциации.

Объемы экспорта минтаевой продукции в натуральном выражении значительно выросли, но по деньгам — прирост скромный

По его словам, такое положение дел во многом связано с тем, что в последние годы ключевые рынки минтая лихорадит. И в этой ситуации особое значение приобретает поиск сбалансированного сочетания объемов вылова и производства для оптимизации экспортной выручки. В том числе чтобы достичь целевых показателей по наращиванию экспорта продукции АПК, которые в рамках нацпроекта перед рыбаками ставит государство, заметил докладчик.

Китай меняет предпочтения

Китай всегда был ключевым рынком для российского мороженого минтая — КНР импортировала его в основном для переработки и последующего реэкспорта филе двойной заморозки, напомнил Алексей Буглак.

Но спрос на мороженый минтай на китайском рынке для этих целей постепенно снижается. «В 2022-2023 годах спрос восстановился после значительного падения, связанного с пандемией, но все равно был на 7% ниже к среднему допандемийному уровню. В текущем году мы видим снижение еще на 4%», — рассказал руководитель отраслевого объединения.

В Китае снижается спрос на мороженый минтай

За 10 лет экспорт китайского филе минтая сократился с 340 тыс. до 190 тыс. тонн. Причинами глава АДМ видит рост производства филе в России и снижение экспортных цен на этот продукт на фоне роста издержек переработки, удорожания ручного труда.

Все это оказывает давление на стоимость российского мороженого минтая. В текущем году цена на него в Китае формировала новый 20-летний минимум, заметил президент ассоциации.

В этом году цена российского минтая-«безголовки» на рынке КНР обновила 20-летний минимум

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) прогнозирует дальнейшее снижение цен на минтай на мировом рынке. Главная причина — рост объема предложения как со стороны России, так и со стороны Соединенных Штатов.

Очевидно, что для стабилизации рынка важно найти сбалансированный уровень общего допустимого улова, подчеркнул Алексей Буглак. Он считает очень логичным и важным позицию Росрыболовства, которую руководитель ведомства Илья Шестаков озвучивал на совещании в июне: нужно еще раз посмотреть на прогнозные величины ОДУ на 2025 г. с учетом рыночных, производственных и биологических факторов.

По мнению главы АДМ, в первую очередь нужно посмотреть на ОДУ в Беринговом море, где весь текущий сезон наблюдается крайне слабая промысловая ситуация.

Докладчик указал и на позитивные тренды китайского рынка: в КНР растет внутреннее потребление минтая — как мороженого, так и филе и сурими.

В Китае растет внутренний спрос на минтаевую продукцию глубокой переработки

«Поставки российской продукции глубокой переработки из минтая в Китай за последние два года ощутимо выросли. В прошлом году из России было поставлено 26 тыс. тонн, за семь месяцев этого года — уже 32 тыс. тонн. При этом приятно, что российская продукция вытесняет продукцию конкурентов, но не очень приятно, что наращивание поставок сопровождается снижением цен, в том числе для получения конкурентного преимущества», — отметил президент ассоциации.

Европа поставила барьер

Ключевым рынком филе минтая все же остается Евросоюз: ЕС стабильно импортирует 250-260 тыс. тонн этой продукции, констатировал Алексей Буглак. По его словам, 2022-2023 гг. были успешными для экспортеров РФ — доля российской продукции впервые за последние несколько лет превысила поставки из Соединенных Штатов, причем она продавалась по относительно высоким ценам.

«С начала текущего года российская продукция и продукция третьих стран, произведенная из российского сырья, была изъята из беспошлинной квоты на ввоз в Европу и стала облагаться пошлиной в 13,7%, — напомнил глава АДМ. — Конечно, санкционные риски включаются в цену и повышают неопределенность с поставками. Спрос на филе в 2024 году упал на 21%. При этом поставки из России сократились на 10%, а поставки из США выросли в 1,9 раза».

На рынке Евросоюза по российскому минтаю ударили пошлины

Как рассказал докладчик, наиболее ярко санкционная неопределенность отразилась на ценах. В июне текущего года по сравнению с июнем 2023 г. стоимость российского филе при поставках на европейский рынок упала на 40%.

«Снова видим формирование ценового гэпа с американской продукцией, который нам удалось сократить в 2013 году и полностью убрать в 2021 году. По нашей оценке, этот гэп доходит до 30% при прямом сравнении и до 22% с поправкой на пошлину», — сообщил Алексей Буглак.

Конкурентное преимущество оказалось у минтая США

Он обратил внимание и на рост ставок фрахта на маршруте Азия — Европа: в первом полугодии они выросли в 3-4 раза к прошлому году — до 230-250 долларов за тонну. Эти расходы напрямую ложатся на российских экспортеров, указал президент ассоциации.

«Дополнительное давление оказывают экспортные пошлины. В этих условиях важной и нужной мерой поддержки экспорта продукции глубокой переработки может стать выведение отдельных позиций, в том числе филе минтая, из-под действия пошлины. Надеемся, что это решение будет принято правительством и вступит в силу в самое ближайшее время», — подчеркнул глава отраслевого объединения.

Дополнительное давление на поставщиков минтая оказывают экспортные пошлины

Икру будут продвигать в КНР

В заключение Алексей Буглак остановился на перспективных направлениях экспорта, в частности, икры минтая. Он отметил, что в середине 2000-х поставки этого продукта за рубеж обеспечивали более 40% от всего минтаевого экспорта. Теперь же цена упала почти вчетверо, экспортная выручка обеспечивается за счет увеличения объемов.

Причина — стагнация потребления икры минтая на ее главном рынке, в Японии.

Экспортная стоимость икры минтая упала

«Сегодня у экспортеров стоит выбор: смириться с тем, что цена на икру минтая продолжит падать и, вероятно, в ближайшие годы упадет до уровня субпродуктов, или попробовать что-то сделать? Летом этого года предприятия — участники АДМ приняли решение возобновить проект по продвижению икры минтая на рынке Китая, — напомнил президент ассоциации. — Цель — сформировать значимый по объему и устойчивый спрос».

При этом Алексей Буглак сразу обозначил, что задача очень непростая и результат не гарантирован. Он призвал Росрыболовство и Российский экспортный центр поддержать инициативу АДМ и оказать содействие.

Напомним, что Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября. Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: КНРОДУадмвыставкаикракитайминтайправительстворосрыболовствосшаяпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Директор компании «Полярная звезда» Павел КОВАЛЬЧУК

Директор компании «Полярная звезда»

Павел Ковальчук

Наши козыри — широкая география и клиентоориентированность

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга БУЛКОВА

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

Ольга Булкова

Малый и средний бизнес — важная часть отрасли

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс»

Яна Яшина

Отраслевые СМИ — это точное попадание в целевую аудиторию

Генеральный директор компании «Индустриальные решения» Илья ЯКУШЕВ

Генеральный директор компании «Индустриальные решения»

Илья ЯКУШЕВ

Импортозамещение в инжиниринге — это огромный пласт работы

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

За неполные два года авиакомпания «Волга-Днепр» смогла выстроить «рыбный мост», который позволяет доставлять рыбу и морепродукты в Москву, по России, а также наращивать экспортные поставки

«Рыбный авиамост» для российской продукции

3D-модель траулера проекта V68RSW «Пеленг»

Новый флот для новой России

Ежегодно предприятия Приморского края добывают более 800 тыс. тонн рыбы и морепродуктов

АРПП: 30 лет борьбы за отрасль

В честь Александра Акимовича компания «Океанрыбфлот» наименовала современный БАТМ «Министр Ишков»

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

События

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.