ВЭФ «застолбил» даты в календаре мероприятий на 2025 год

Организаторы назвали даты проведения в будущем году Восточного экономического форума. Юбилейный ВЭФ состоится с 3 по 6 сентября.

В 2025 г. участникам предстоит дальнейшая работа по реализации проектов и решений по укреплению экономики Дальнего Востока с учетом целей и задач плана по достижению национальных целей развития России, отметили в пресс-службе Минвостокразвития.

«В этом году было подписано рекордное количество соглашений по объему инвестиций, участие приняли более 7 тыс. человек из 75 стран мира. Началась подготовка к юбилейному X форуму. Уверен, что предстоящий форум вызовет не меньший интерес у политиков, предпринимателей и экспертов», — заявил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Ежегодно на ВЭФ проводятся и сессии по вопросам рыбной отрасли, сообщает корреспондент Fishnews. Так, специальное мероприятие на форуме в этом году было посвящено роли рыбного хозяйства в жизни регионов Дальнего Востока.

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