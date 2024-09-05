Драйвер и его потребности: «рыбную» сессию на ВЭФ посвятили роли отрасли в жизни регионов

В этом году организаторы и участники «рыбной» сессии на ВЭФ решили сделать акцент на вкладе отрасли в социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Представители госорганов и ассоциаций говорили о роли предприятий и предложили, что, по их мнению, надо сделать для рыбной промышленности.

Рыбная отрасль — один из драйверов развития Дальнего Востока, отметил на сессии глава Росрыболовства Илья Шестаков. Привлекать средства в рыбное хозяйство, а значит, и социально-экономическую сферу прибрежных территорий помогают, по словам руководителя агентства, закрепленные на госуровне механизмы. В качестве таковых Илья Шестаков назвал квоты под инвестиции (здесь глава ведомства привел цифру привлеченных средств — только по Дальневосточному региону свыше 200 млрд рублей). Предприятия должны будут выполнять социально-экономические обязательства на прибрежных территориях и по новому закону о принципах закрепления рыболовных участков.

«Это тоже все говорит о том, что социально-экономическое развитие прибрежных регионов и прибрежных поселков идет и будет идти достаточно хорошими темпами», — сказал руководитель Федерального агентства по рыболовству.

В качестве примера региона, где рыбная промышленность вносит особый вклад, на сессии ожидаемо привели Камчатку. Рыбная отрасль для края — не просто драйвер, а драйвер главный, заявил губернатор Владимир Солодов.

За последние 15 лет, отметил он, рыбное хозяйство на Камчатке проделало огромный путь и от слабоструктурированной, достаточно теневой сферы превратилось в одну из передовых по многим параметрам. «Наши заводы, наши суда сейчас лучшие в мире», — поделился успехами губернатор.

В рыбное хозяйство Камчатского края инвестировано 100 млрд рублей — это вложения не только во флот и береговые предприятия, инфраструктуру, но и в социальную сферу, озвучил Владимир Солодов.

Количество крупных социальных объектов, которые создаются рыбопромышленниками в партнерстве с государством, уже сегодня, по словам губернатора, исчисляется десятками. Например, долгосрочный план развития инфраструктуры совестно с предприятием отрасли воплощается в жизнь в селе Тымлат. Такой же подход, по его словам, будет реализовываться во всех прибрежных населенных пунктах.

Механизм, который законодатели предусмотрели при заключении новых договоров на рыболовные участки с добытчиками лососей — чтобы те участвовали в развитии территорий, на Камчатке уже работает, обратил внимание губернатор.

Развивают не только мощности рыбной отрасли, но и — за счет поступающего от рыбопромышленников заказа — возможности смежных отраслей. Того же судостроения, судоремонта. Хотя тут смежники не всегда успевают за спросом со стороны рыбного бизнеса. Об этом говорили и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, и руководитель Федерального агентства по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбная отрасль является локомотивом, который вытаскивает за собой современные виды производства, при этом некоторые направления пока еще серьезно хромают, отметила Ирина Яровая.

«Именно поэтому, принимая решения по инвестквотам, Государственная Дума инициировала принятие дополнительных мер парламентского контроля, с тем чтобы дважды в год заслушивать реализацию строительства именно судов», — обратила внимание парламентарий.

Она рассказала, что в ручном режиме занимается решением вопросов постройки судов. «Почему? Потому что нельзя обижать рыбаков. Потому что отношения должны быть честными. И если каждая сторона берет на себя обязательства, они должны выполняться, а не меняться по ходу движения», — эмоционально высказалась депутат.

Рыбная отрасль — наше конкурентное преимущество на мировом рынке и все решения в ней должны быть максимально взвешенными, акцентировала зампред Госдумы.

Самой злободневной темой она назвала рыболовные участки. Предусмотренные правительством механизмы платы за доступ к промыслу вызвали шквал обращений предприятий. Здесь надо все-таки думать об интересах отрасли и прибрежных регионов в долгосрочной перспективе, высказался по волнующей рыбопромышленников теме и губернатор Камчатки. Обсуждения вопроса участков на федеральном уровне продолжаются — об этом сказали и Владимир Солодов, и Ирина Яровая.

На рыбное хозяйство Камчатского края приходится более половины валового регионального продукта, сообщил губернатор. Дать такие важные оценки роли отрасли, как выяснилось, могут далеко не везде. «Отдельного статистического учета вклада рыбохозяйственных отраслей в социально-экономическое развитие регионов ни на уровне ДФО, ни на уровне страны нет, обратил внимание президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Естественно, для правильного принятия решений такой пробел важно устранить.

Объективная оценка вклада отрасли в социально-экономическое развитие регионов, по словам главы объединения, должна складываться из трех показателей. Первое — это платежи рыбохозяйственных предприятий в бюджетную систему и социальные фонды. Второе — вклад предприятий по кодам ОКВЭД «Рыбодобыча, рыбопереработка» в экономику региона. И третье — это социально-трудовые отношения, участие в социальных программах, перечислил руководитель ВАРПЭ.

Еще один аспект, который был затронут при обсуждении роли отрасли в жизни регионов, — рабочие места. Говорили как о том, что рыбопромышленные предприятия — важный работодатель на Дальнем Востоке, так и о том, что отрасли нужны хорошо подготовленные кадры. Ирина Яровая предложила закрепить в новом нацпроекте поддержку прибрежных регионов ДФО в сфере создания колледжей для рыбной отрасли. А президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев выступил за то, чтобы увеличить максимальный возраст возможных участников программы «Дальневосточная ипотека» до 44 лет. Это, по его словам, могло бы помочь сохранению столь нужных в отрасли специалистов.

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