Приморье приготовило места под аквафермы

В Приморском крае на аукцион выставили 13 озерных рыбоводных участков и один речной, предназначенный для разведения кеты. Заявки принимаются до 9 декабря.

Торги организует Приморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, площадь участка для разведения кеты — 74,6 га. РВУ находится на реке Черной в Лазовском районе.

Остальные 13 участков площадью от 0,6 га до 42,7 га расположены на озерах в Дальнереченском, Кировском, Пожарском, Яковлевском и Чугуевском районах, а также в Лесозаводском и Уссурийском городских округах. На этих акваториях предусмотрено осуществление как пастбищного, так и индустриального рыбоводства.

Стартовая цена речного участка составляет 583 тыс. рублей, озерных — от 4,9 тыс. рублей до 342 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 17 декабря во Владивостоке. Участки отдают в пользование на 25 лет. Речной РВУ предоставляется на правах совместного водопользования, озерные — обособленного.

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