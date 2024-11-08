Калининградский залив принял молодых угрей

В Калининградской области продолжается работа по восстановлению популяции европейского угря. В начале ноября в воды Балтики выпустили более 150 тыс. экземпляров молоди этого вида.

Подрощенную молодь угря с навеской более пяти граммов выпустили в Калининградский залив Балтийского моря. За два дня — 5 и 6 ноября — в свободное плавание отправилось 157 тыс. штук, сообщили Fishnews в пресс-службе Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства.

Работы по зарыблению водоемов европейским угрем в Калининградской области ведутся с 2022 г. Власти региона объявили приоритетной задачей восстановление популяции этого ценного вида рыб.

Угорь — один из гастрономических брендов Калининградской области. Долгое время эта рыба была важным объектом промысла калининградских рыбаков, максимальные уловы доходили до 180 тонн в год, отметили в теруправлении.

Но затем численность популяции угря начала снижаться под влиянием чрезмерного вылова и строительства плотин на пути миграции рыбы. Сейчас искусственное воспроизводство считается единственным способом восстановить запасы угря в регионе.

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