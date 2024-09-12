В методику для расчета вреда рыбе впишут промвозврат угря

Росрыболовство планирует внести изменения в методику, применяемую для расчета размера вреда водным биоресурсам от различной деятельности. Документ предполагается дополнить показателем по величине промыслового возврата угря в Куршском и Вислинском заливах.

Методика утверждена приказом Росрыболовства от 6 мая 2020 г. № 238, в силу она вступила в 2021 г. Подготовленная ведомством поправка размещена на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

В пояснительной записке отмечается: по данным Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, на основании научных исследований установлены сведения о промысловом возврате молоди угря в Куршском и Вислинском заливах Балтийского моря.

В связи с этим в целях искусственного воспроизводства этой рыбы методику предлагается дополнить.

Формулировка в проекте следующая: «В Западном рыбохозяйственном бассейне для Куршского и Вислинского заливов Балтийского моря величина промыслового возврата от молоди угря навеской 5-10 г составляет 20 процентов».

Срок общественного обсуждения поправки — до 1 октября.

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