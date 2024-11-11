Доли квот в западных регионах разобрали компании

Доли квот добычи в Чудском и Теплом, Псковском озерах и в Калининградском (Вислинском) заливе продали на аукционе. Торги впервые проходили в электронном формате.

Результаты торгов по распределению промысловых долей квот, проходившие с 5 по 7 ноября, опубликованы в системе Российского аукционного дома. Напомним, что аукционы по продаже долей квот на вылов рыбы впервые проводились в новом формате.

Всего покупателям предлагался 31 лот — доли квот для работы в районах действия соглашения между Россией и между Россией и Польшей. В итоге победители определены по 30 позициям.

Как сообщает корреспондент Fishnews, долю квоты вылова ряпушки в Чудском и Теплом озерах купила компания «Маяк». Она же стала победителем по двум долям квоты леща на Чудском и Теплом озерах.

Еще две доли квоты леща в Чудском и Теплом озерах приобрела компания «Алла». Две доли квоты леща и три доли квоты окуня на Псковском озере забирает компания «Ветвеник».

Доли квоты окуня пресноводного в Чудском и Теплом озерах достаются «Ветвеник», «Маяк», «Реванш» (две доли). Победителями по долям квоты плотвы в Чудском и Теплом озере признаны «Реванш» и «Маяк» (две доли).

Доли квоты судака в Чудском и Теплом озерах приобретают «Маяк» и «Реванш» (две доли), долю квоты судака в Псковском озере — «Ветвеник». Две доли квоты щуки в Псковском озере купила компания «Алла». Права на промысел этой рыбы в Чудском и Теплом озерах разобрали компании «Реванш» (три доли), «Маяк», «Ветвеник».

Доля квоты леща в Калининградском (Вислинском) заливе осталась без покупателя. Долю квоты судака в Калининградском (Вислинском) заливе приобрела компания «Стахановец».

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