Торги в рыбной отрасли будут проходить по новым правилам

Правительство утвердило новые правила организации и проведения аукционов, через которые будет предоставляться право на вылов. Доли квот добычи и рыболовные участки будут распределяться через электронные торги.

Правила организации и проведения торгов в рыбной отрасли утверждены постановлением правительства от 31 августа 2024 г. № 1206 , сообщает корреспондент Fishnews. Документ вступил в силу с 1 сентября 2024 г.

По итогам электронных аукционов по новым правилам будут заключаться договоры на доли квот:

- в случае прекращения прав на добычу (в том числе принудительного);

- в случае с новыми объектами промысла;

- в случае со снятием ограничений рыболовства, если действующих договоров на доли квот нет.

Также правила будут использоваться для распределения рыболовных участков. Напомним, что ранее для распределения РЛУ проводились конкурсы, теперь они остались только для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера .

Правила предусматривают в том числе формулы для расчета начальных цен на аукционах по долям квот и рыболовным участкам. При этом для РЛУ, предназначенных для промышленной добычи анадромных рыб, будет своя формула (как и в случае с расчетом платы для перезакрепления участка без торгов — конкурсов и аукционов).

Таким образом, правительство выпустило все правовые акты, предусмотренные федеральным законом от 24 июля 2023 г. № 384 .

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