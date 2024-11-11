Камчатских лососей и тюленей будут лучше отслеживать с воздуха

Сотрудники Камчатского филиала ВНИРО прошли обучение по управлению беспилотным воздушным судном самолетного типа. Специалисты будут использовать новые навыки для сбора информации о лососях и морских млекопитающих.

Обучение проходило на платформе «Профпилот». Четверо сотрудников КамчатНИРО изучили основы аэродинамики, метеорологии, правовые аспекты воздушного законодательства, а также технические характеристики БВС.

По словам сотрудника компании «Геоскан» Алексея Воротилова, программа «Внешний пилот БВС с максимальной массой 30 кг и менее»состоит из трех модулей, ее продолжительность — 144 часа. После обучения специалисты филиала сдали экзамен — теорию и практику. По итогам всем четверым ученым присвоена соответствующая квалификация пилота БВС.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, полученные навыки будут применяться для учета численности тихоокеанских лососей во время анадромной миграции и нереста в основных реках и озерах Камчатки. Также с беспилотников будут считать морских млекопитающих на лежбищах Командорских островов.

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