В Заполярье суд ужесточил наказание крабовым браконьерам

В Мурманской области апелляционный суд по представлению прокурора изменил наказание четверым местным жителям, обвиненным в незаконной добыче краба. Штрафы заменили на реальные сроки в колонии-поселении.

В июле фигурантов осудили за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (нелегальная добыча водных биоресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба).

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в декабре прошлого года мужчины вели незаконный промысел в губах Мертвецкой и Полютиха в Ловозерском районе.

Было уничтожено более 500 крабов, нанесенный ущерб превысил 6,8 млн рублей, двое из осужденных возместили его в незначительном размере до вынесения приговора, рассказали Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры. По ее информации, суд приговорил всех мужчин к штрафам — 200 тыс. рублей на каждого.

Надзорное ведомство не согласилось с таким решением и подало апелляционное представление «в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания». В итоге в октябре Мурманский областной суд изменил приговор, назначив всем фигурантам наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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