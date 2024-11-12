Предприятиям дали ориентир по вылову «неодуемых» рыб и морепродуктов

Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей пригласили подавать заявки на заключение договоров пользования водными биоресурсами, для которых не устанавливается общий допустимый улов.

Росрыболовство разместило объявление о подготовке и заключении договоров пользования водными биоресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, на 2025 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в приложениях к документу приводятся объемы, в отношении которых теруправления Росрыболовства и региональные власти будут заключать с предприятиями договоры пользования на предстоящий год.

Это в том числе сардина-иваси, вылов которой в последние годы идет в рост, сайра и многие другие ресурсы.

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