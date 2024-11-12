Рыбаков призвали следить за обновлением версий ЭРЖ

Центр системы мониторинга рыболовства и связи рекомендовал рыбопромышленным предприятиям обновлять программный комплекс «Электронный рыболовный журнал» до поддерживаемой версии.

Информацию для пользователей ЦСМС опубликовал в своем телеграм-канале, сообщает корреспондент Fishnews.

В каждой новой версии совершенствуются алгоритмы и безопасность работы системы, справочники рыболовства, функционал сервиса, обратили внимание в пресс-службе Центра.

Сейчас актуальной версией ПК ЭРЖ (для промышленного рыболовства с использованием судов) является 2.1.1.0.

«Если у вас версия ПК ЭРЖ 2.0.2.4 и ниже, то ее необходимо обновить до 1 января 2025 года. Версии ПК ЭРЖ до 2.1.1.0 включительно необходимо будет обновить до 14 июля 2025 года», — говорится в сообщении.

После этих дат техническая поддержка этих версий программного комплекса прекратится, однако все функции и возможности останутся активными.

Получить консультацию по вопросам обновления ПК ЭРЖ можно в региональных представительствах ЦСМС или с помощью телеграм-бота, отметили в Центре.

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