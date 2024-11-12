Крабовые квоты Северного бассейна продать пока не удалось
Аукцион по продаже долей квот вылова в инвестиционных целях камчатского краба в Баренцевом море, запланированный на 13 ноября, не состоялся. На торги не поступило заявок.
Напомним, что Росрыболовство планировало продать пять долей квоты вылова в инвестиционных целях — 2022 камчатского краба на Северном бассейне — по 20% каждая. Сбор заявок был открыт с 28 октября по 11 ноября. Стартовая цена лота составляла порядка 13 млрд рублей.
Федеральное агентство по рыболовству оперативно объявило новые торги, сообщает корреспондент Fishnews. Они намечены на 28 ноября. Заявки на участие принимаются с 12 до 26 ноября. Начальная цена лота снижена до 11,5 млрд рублей.
Это так называемые крабовые доли квот добычи с инвестиционными обязательствами второго этапа: покупатели должны принять на себя обязательства по строительству на российских верфях промысловых судов. Законодательно такие квоты были предусмотрены в 2022 г. Доли квот вылова крабов первого этапа на Северном бассейне, введенные в 2019 г., были проданы осенью того же года.
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