Крабовые квоты Северного бассейна продать пока не удалось

Аукцион по продаже долей квот вылова в инвестиционных целях камчатского краба в Баренцевом море, запланированный на 13 ноября, не состоялся. На торги не поступило заявок.

Напомним, что Росрыболовство планировало продать пять долей квоты вылова в инвестиционных целях — 2022 камчатского краба на Северном бассейне — по 20% каждая. Сбор заявок был открыт с 28 октября по 11 ноября. Стартовая цена лота составляла порядка 13 млрд рублей.

Федеральное агентство по рыболовству оперативно объявило новые торги , сообщает корреспондент Fishnews. Они намечены на 28 ноября. Заявки на участие принимаются с 12 до 26 ноября. Начальная цена лота снижена до 11,5 млрд рублей.

Это так называемые крабовые доли квот добычи с инвестиционными обязательствами второго этапа: покупатели должны принять на себя обязательства по строительству на российских верфях промысловых судов. Законодательно такие квоты были предусмотрены в 2022 г. Доли квот вылова крабов первого этапа на Северном бассейне, введенные в 2019 г., были проданы осенью того же года .

Читайте также: Крабовый ОДУ на Севере поделили по видам квот

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews