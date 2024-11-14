Таможне рекомендовали открыть данные по досудебному обжалованию

Генпрокуратура предложила Федеральной таможенной службе размещать в открытом доступе для участников ВЭД решения, которые вынесены по результатам рассмотрения их жалоб.

С предложением обеспечить открытость информации Генпрокуратура обратилась к ФТС по итогам системного мониторинга интернет-ресурсов госорганов. Речь идет о досудебном обжаловании действия (бездействия) таможенных органов.

По результатам рассмотрения инициативы надзорного ведомства таможенная служба организовала работу по внедрению интернет-ресурса для обеспечения открытости решений, сообщили Fishnews в пресс-службе ГП.

При этом на период разработки интерактивного сервиса такие решения планируется размещать на сайте таможенного органа в разделе «Открытая служба»/«Обжалование»/«Ведомственный порядок обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов в сфере таможенного дела».

«Это позволит сформировать единую правоприменительную практику, будет способствовать повышению правовой определенности в применении норм таможенного законодательства и предупреждению правонарушений. При формировании базы будут учтены требования законодательства о недопустимости разглашения сведений ограниченного доступа», — добавили в пресс-службе.

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